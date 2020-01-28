قرعة كأس إنجلترا.. مباراة نارية تنتظر ليفربول

2020/01/28 | 13:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أوقعت قرعة الدور الخامس من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم التي سحبت، الاثنين، في لندن، مانشستر سيتي حامل اللقب في ضيافة شيفيلد ونزداي من الدرجة الأولى.

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