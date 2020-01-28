2020/01/28 | 13:48 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر كانون الأول الماضي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/28 | 13:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر كانون الأول الماضي) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر كانون الأول الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).