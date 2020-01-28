مجهولون يغتالون عميدا متقاعدا واستاذا جامعيا في بغداد

2020/01/28 | 13:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افادت مصادر أمنية وطبية، اليوم الثلاثاء، بان مسلحين مجهولين اغتالوا عميداً متقاعداً واستاذاً جامعياً بعمليتين منفصلتين في بغداد.

وذكر مصدر طبي لـ"الغد برس"، ان "مسلحين ملثمين يستقلون عجلة سوداء اللون نوع (كورولا) اغتالوا الأستاذ في كلية التربية بالجامعة المستنصرية الدكتور محمد حسين علوان، أمام منزله في البنوك شرقي بغداد"، مبيناً انه "تم نقل جثته إلى الطب العدلي في المستشفى الكندي".

وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني، بأن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة للصوت، على عميد متقاعد وأردوه قتيلا في منطقة الجمعيات بالدورة جنوبي بغداد".

وأضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي".

وشهدت الاونة الاخيرة تزايد عمليات اغتيال الناشطين المدنيين والصحفيين والمتظاهرين والمواطنين وسط صمت حكومي، حيث تكتفي الجهات المعنية بنسب هذه العمليات الى فاعل مجهول، وتعد بأنها ستلاحق الجناة، ولكن دون نتائج تذكر.

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