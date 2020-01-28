بالفيديو.. القوات الأمنية تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين في الكوت

2020/01/28 | 13:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:تناقل ناشطون ومدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر فيه استخدام القوات الامنية الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين بالقرب من مديرية تربية الكوت في محافظة واسط.

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