2020/01/28 | 13:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزال ​توماس ماركل​ والد ​ميغان ماركل​ زوجة ​الأمير هاري​ يهاجمها وينتقدها، خاصة بعد قرارها وزوجها بالتخلي عن مهامهما الملكية، وفي جديد هذا الموضوع، قال توماس لبرنامج “جود مورنينج بريتين” على محطة “آي.تي.في”: “أعتقد أنهما أساءا للملكة..أعتقد أنهما أساءا للأسرة الملكية وهذا لا يصح… أنا محرج قليلا لأجلهما وأشعر بالأسى حقا من أجل الملكة… النأي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص والد ميغان ماركل يتهمها بالإساءة لـ الملكة إليزابيث ويتوعدها في المحكمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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