2020/01/28 | 13:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد معاون محافظ المثنى لشؤون الطاقة حامد جهادي، اليوم الثلاثاء، نجاح التشغيل التجريبي للوحدة الثانية في محطة السماوة الغازية بسعة 750‪ ميغا واط.وقال جهادي لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى إن “الأشهر المقبلة سيتم ربط المحطة بالشبكة الوطنية من خلال إدخال مايقارب 300 ميغا واط للخدمة”، مشيراً إلى أن “الحصة الأكبر ستكون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نجاح التشغيل التجريبي للوحدة الثانية لمحطة السماوة الغازية بسعة 750 ميغا واط وكالة صدى الاعلام للانباء.

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