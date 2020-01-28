بالصور.. موظفون في الديوانية ينضمون إلى ساحة الاحتجاج في المحافظة

2020/01/28 | 13:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد التحق موظفو المهن الصحية في دائرة صحة محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، بساحة الاعتصام في المحافظة والانضمام إلى الحركة الاحتجاجية للمطالبة بالحقوق المشروعة التي يطالبها بها المتظاهرون.وأظهرت صور تداولها ناشطون، انضمام حشود كبيرة من الموظفين إلى جموع المحتجين من أجل الاستمرار بالتظاهرات والمطالبة بالحقوق المشروعة.

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