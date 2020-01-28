صحيفة: السعودية عملت ضمن خطة أميركية لمنافسة إيران داخل العراق

2020/01/28 | 13:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشفت صحيفة عربية، ان السعودية تنصلت من مشاريع وهبات قدمتها للعراق عام 2018، فيما اكد مسؤول سياسي ان “السعودية عملت ضمن خطة أميركية لمنافسة إيران داخل العراق .ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصدر مسؤول قوله ان “السعودية تنصلت من مشاريع وهبات كانت قد وعدت العراق بها عام 2018، في ذروة انفتاحها عليه”، […]

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