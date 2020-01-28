2020/01/28 | 13:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت منصة فاكت يوم الثلاثاء إن شركة أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة اشترت أسهما جديدة بقيمة خمسة ملايين دولار في منصة التداول فاكت القائمة على تكنولوجيا سلسلة الكتل.

وأضافت فاكت أن شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية (أرامكو للتجارة)، وهي إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية، ستستخدم المنصة.

والمنصة متخصصة في معالجة تعاملات ما بعد البيع وتركز منذ بدء عملها في أواخر عام 2018 على درجات النفط الخام الرئيسية لبحر الشمال والتي تستخدم لتحديد خام القياس برنت المؤرخ.

ومن بين مؤسسي هذه المنصة شركات نفط عالمية مثل بي.بي وإكوينور وشل وشركات التجارة المستقلة جانفور وكوتش سبلي آند تريدنج وميركوريا وبنوك مثل إيه.بي.إن أمرو وآي.إن.جي وسوسيتيه جنرال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أرامكو السعودية تنضم لمنصة فاكت النفطية لسلسلة الكتل) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أرامكو السعودية تنضم لمنصة فاكت النفطية لسلسلة الكتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).