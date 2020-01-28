مصدر امني يعلن وصول رئيس اركان الجيش إلى كربلاء

2020/01/28 | 13:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء افاد مصدر امني في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، بوصول رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي الى كربلاء لبحث مجمل الاوضاع الامنية في المحافظة.وقال المصدر، إن “رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي وصل كربلاء وعقد اجتماعا امنيا مع قائد عمليات الفرات الاوسط اللواء الركن علي الهاشمي وقائد […]

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