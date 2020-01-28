بسعة 750 ميغا واط.. نجاح التشغيل التجريبي للوحدة الثانية لمحطة السماوة الغازية

2020/01/28 | 13:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد معاون محافظ المثنى لشؤون الطاقة حامد جهادي، اليوم الثلاثاء، نجاح التشغيل التجريبي للوحدة الثانية في محطة السماوة الغازية بسعة 750‪ ميغا واط.

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