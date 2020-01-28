الجامعة العربية تعتزم عقد اجتماع طارئ بشأن صفقة القرن

2020/01/28 | 13:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة العراق وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم السبت المقبل.

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