2020/01/28 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشفت دائرة الوقاية في هيأة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء (28 كانون الثاني 2020)، عن إفصاح رئيس مجلس ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عبد المهدي يفصح عن ذمته المالية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بغداد
كشفت دائرة الوقاية في هيأة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء (28 كانون الثاني 2020)، عن إفصاح رئيس مجلس ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عبد المهدي يفصح عن ذمته المالية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عبد المهدي يفصح عن ذمته المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).