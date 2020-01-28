عبد المهدي يفصح عن ذمته المالية

2020/01/28 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشفت دائرة الوقاية في هيأة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء (28 كانون الثاني 2020)، عن إفصاح رئيس مجلس ا...





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