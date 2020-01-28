الجيش السوري يطبق السيطرة على معرة النعمان من كل الجهات

2020/01/28 | 14:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر عسكري، الثلاثاء، بأن الجيش السوري سيطر على قرية كفروما، في ريف إدلب الجنوبي، وبذلك يكون قد أطبق على معرة النعمان من كل الجهات ولم يبق سوى إعلان السيطرة عليها.يأتي ذلك، بعدما بسط الجيش السوري، الاثنين، سيطرته على عدة قرى وبلدات جديدة في منطقة إدلب، حيث طوق معقل مسلحي “هيئة تحرير الشام” في

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