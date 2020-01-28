عبد الكريم خلف: القضاء تسلم ملف التحقيق بأحداث التظاهرات

2020/01/28 | 14:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، عن تسليم ملف التحقيق في قضية احداث التظاهرات وعمليات القنص والخطف الى مجلس القضاء الاعلى، مبينا ان اعتقال منفذي جريمة الوثبة جاءت بعد تصوير الجناة انفسهم.وقال خلف في تصريح متلفز ان “الحكومة سلمت قضية التحقيق في ملف احداث التظاهرات بشكل كامل الى القضاء

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