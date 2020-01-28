كيفية تجنب “حظر واتس آب” قبل تنفيذ القرار القادم

2020/01/28 | 14:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يمكن أن يواجه مستخدمو “واتس آب” حظرا مريبا من استخدام تطبيق الدردشة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث يُحظر بعض هواتف آيفون وأندرويد بشكل دائم من الخدمة.وسيؤثر قرار “واتس آب”، الذي يدخل حيز التنفيذ في 1 فبراير 2020، على ملايين المستخدمين ممن يملكون نماذج قديمة من الهواتف، وذلك لأن التطبيق […]

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