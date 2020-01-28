بابل تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية

2020/01/28 | 14:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابل أعلنت مديرية زراعة بابل، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق الاكتفاء الذاتي بانتاج المحاصيل الستراتيجية والثروة الحيوانية وذلك ضمن خططها لدعم المنتج المحلي.وقال مدير زراعة بابل صلاح مهدي الجشعمي في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “المديرية تمكنت بعد زيادة المساحات الزراعية من تحقيق الاكتفاء الذاتي بانتاج المحاصيل الستراتيجية كالحنطة والشعير والذرة، فضلا […]

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