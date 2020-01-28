حنان بديع - أكتب..

2020/01/28 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حنان_بديع كما أن للكتاب والمؤلفين تخصصاتهم وألوانهم الفكرية، فإن للقراء أيضا أمزجتهم ومدارسهم، لكن الباحثين عن الشعر هم قلة من المتذوقين لتبقى القصة أكثر قبولا عند عامة الناس ، ولا ننسى أن كاتب القصة عادة ما يتبادل الأدوار مع أبطاله ويعيش في جلبابهم، وأبطاله هؤلاء قد يكونوا قراءه في ظرف ما وفي فترة ما ، فنحن كما أكرر دائما قد نبدو شخصا واحدا اذا ما تبادلنا الأدوار والظروف ، لذا عندما يكتب المؤلف قصص من ا......

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