نادية محمود - نحن الذين نقرر اية حكومة نريد..

2020/01/28 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نادية_محمود تردد الاخبار عن اعلان رئيسا للوزراء عن قريب، و طرحت مجموعة اسماء، ويحظى احد المرشحين بفرصة اوفر لوجود توافق امريكي –ايراني عليه.كم يجب ان تزهق من الارواح وتنزف من الدماء لتفهم احزاب السلطة بان ما تريده الجماهير وما اعطت من ضحايا من اجله ، ليس هو "مرشحا" "تتوافق" عليه هاتين الدولتين.و ما شأننا نحن ان اتفق عليه الامريكان والايرانيون او لم يتفقوا؟ان ما تريده الناس ليس مرشحا قادم من نفس الب......

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