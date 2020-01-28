تعاون عراقي باكستاني في مجال الطيران وتدريب الطيارين

2020/01/28 | 14:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث قائد القوة الجوية العراقية اليوم الثلاثاء، مع فد عسكري باكستاني التعاون في مجال تدريب الطيارين العراقيين....

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