وفد كوردستان يتوصل الى اتفاق مع بغداد بشأن قرارات صدام حسين

2020/01/28 | 14:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير الاقليم خالد شواني يوم الثلاثاء عن توصل وفد حكومة اقليم كوردستان الى اتفاق مع وزارة العدل الاتحادية على تنفيذ القرار المعطل الصادر من مجلس الوزراء والقاضي بالغاء قرارات لجنة شؤون الشمال الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل.

وقال شواني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير العدل العراقي فاروق امين عقب اجتماع مع وفد حكومة الاقليم الذي يزور بغداد حاليا ان "الاجتماع كان متعلقا بقضية قرارات لجنة شؤون الشمال الملغية وفق القرار 29 لسنة 2012 الصادر عن مجلس الوزراء".

واضاف ان "وزراء العدل السابقين وضعوا عرقلة امام تطبيق القرار 29"، مردفا بالقول ان "الوزير الحالي على اطلاع تام على هذا الملف وهو ممن شاهد المعاناة بعينيه لا بل كان جزءا منها".

وتابع شواني ان "الوزير اصدر مجموعة من القرارات والتعليمات لإيجاد حل قانوني لهذه المشكلة وكيفية حسمها".

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