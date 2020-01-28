بدر النيابية: شرطنا على رئيس الوزراء المقبل هو تطبيق قرار إخراج القوات الأجنبية

2020/01/28 | 14:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس كتلة بدر النيابية، حسن شاكر، عن وضع الكتلة شرطاً مقابل الموافقة على المرشح لتولي منصب رئيس الحكومة الانتقالية المقبلة.

وقال شاكر، إن رئيس الوزراء المقبل يجب أن يكون قادراً على إدارة ملف الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد، والمتمثلة بالخروقات التي تستهدف السيادة الوطنية والوضع الأمني غير المستقر والاحتجاجات.

وأضاف شاكر، شرط كتلة بدر الاساس على رئيس الوزراء المقبل، هو تطبيق قرار مجلس النواب لإخراج القوات الاجنبية والاميركية من البلاد، لافتاً إلى أن القرار مطلب شعبي، بدليل التظاهرة المليونية التي خرجت الجمعة الماضي للمطالبة برحيل تلك القوات.

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