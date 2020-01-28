تعرف على نتائج قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي

2020/01/28 | 14:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقعت قرعة الدور الخامس من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم، مانشستر سيتي حامل اللقب في ضيافة شيفيلد ونزداي من الدرجة الأولى.وكان سيتي تخطى فولهام بسهولة في الدور الرابع بالفوز عليه برباعية نظيفة.ويمكن أن تكون أبرز المواجهات في هذا الدور بين تشلسي وليفربول، إذا نجح الأخير في تخطي شروسبيري في المباراة المعادة بينهما على […]

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