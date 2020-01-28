ريتا عودة - ((وَجَعٌ أنْثَوِيّ..))

2020/01/28 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ريتا_عودة لماذا، الهي،الى الصَّليبِ أخذتني!أمَا كانَ ما رَضِعتُمِنْ شَقَاءٍمنذُ الشهقةِ الأولى،الى الطّعناتِ الدَّاميةِالكثيرة..الكثيرة..الأخيرة،يكفي ليثبتَ لكَأنّ الأنبياءَأهلي...وأنّ روحيبنقاءِ العذراءمريم...؟!!لماذا الهي..الى الصَّليبِأخذتنيوقلتَ ليالى قمّةِ الوجعِالأُنْثَويِّاصعديلكيتهبطي من شاهقِ كبريائك

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