تاج السر عثمان - نجاح الثورة رهين بتصفية التمكين الاقتصادي

2020/01/28 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تاج_السر_عثمان الطريق لنجاح ثورة ديسمبر واستكمال مهام الفترة الانتقالية رهين بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي أصبحت لا تُطاق ، وتصفية التمكين الاقتصادي الإسلاموي، مما يستوجب متابعة دراستنا السابقة لجذور ونشأة الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية في السودان، ومعرفة مصادر تراكمها وفسادها ، وكيف نهبت أموال وممتلكات الشعب وأراضيه وثرواته خلال الثلاثين عاما الماضية ، فما هي تلك الجذور؟ ترجع جذور الرأسمالية ال......

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