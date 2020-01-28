اصابات بصفوف المحتجين بمواجهات مع الامن واغتيال استاذ جامعي في العراق

2020/01/28 | 14:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وقعت اصابات بين صفوف المحتجين يوم الثلاثاء عندما فتح الامن النيران صوبهم في محافظة واسط.

وقال مصدر في الشرطة وشهود عيان لشفق نيوز، ان عددا من المحتجين اصيبوا بجروح نتيجة لاطلاق الرصاص من قبل القوات الأمنية في شارع الهورة وسط محافظة واسط .

وعلى صعيد مواز افاد المرصد العراقي للحريات الصحفية بمقتل الاكاديمي محمد حسين علوان أستاذ الإعلام في الجامعة المستنصرية، وعضو نقابة الصحفيين العراقيين الذي قتل صباح اليوم الثلاثاء أمام منزله في العاصمة بغداد.

وقال المرصد في بيان إن محمد حسين علوان كان يقوم بإيصال إحدى بناته الى الجامعة صباح اليوم عندما إعترضه ثلاثة ملثمين، وأطلقوا عليه النار قرب منزله شمال العاصمة بغداد ليفارق الحياة.

و علوان عرف عنه ممارسة الأنشطة الثقافية التي ترعاها مؤسسات الدولة، ونقابة الصحفيين، وهو وجه تلفزيوني معروف، وصحفي وكاتب، وتدريسي في الجامعة المستنصرية.

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