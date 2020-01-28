العراق: الطوفان القادم

2020/01/28 | 14:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.جواد بشارة* الأحداث تتسارع والتصعيد يزداد في العراق ففي كل ساعة هناك قنبلة إعلامية لها خلفيات قد تكون كارثية في المستقبل المنظور.إيران تراوغ وتهدد علناً وتتوسل للتفاوض سراً مع أمريكا لإنقاذ نفسها من كارثة محدقة وأكيدة لا تقل … Readmore

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