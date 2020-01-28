الامن النيابية تكشف عن موافقة روسيا لبيع منظومة اس – 400 الدفاعية للعراق

2020/01/28 | 14:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية , اليوم الثلاثاء , عن موافقة روسيا على بيع العراق منظومة الدفاع الجوي اس 400 خلال زيارة مستشار الامن الوطني فالح الفياض الأخيرة الى موسكو , مبينة ان اللجنة استضافت الفياض الذي أكد لنا موافقة روسيا على بيع العراق المنظومة.وقال عضو اللجنة النائب كريم عليوي، إنه […]

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