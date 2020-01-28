برشلونة وفالنسيا يستقران على عقد صفقة تبادلية

2020/01/28 | 14:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، عن محاولات مسؤولي برشلونة المكثفة لإقناع نظرائهم في فالنسيا بالتخلي عن المهاجم الإسباني روريجو مورينو، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.ويسعى برشلونة بكل قوة لضم رودريجو في يناير/ كانون الثاني الجاري، من أجل تعويض غياب لويس سواريز، الذي أجرى عملية جراحية ستبعده لنهاية الموسم.وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، […]

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