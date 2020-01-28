شاهد : فرقة BTS العالمية لأول مرة على مسرح جرامي

2020/01/28 | 14:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أقيمت يوم الأحد الماضي في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة فعاليات النسخة 72 من حفل توزيع جوائز الجرامي للعام 2020، بحضور عدد كبير من النجوم والنجمات.وشهد الحفل تنظيم العديد من الاستعراضات المميزة من قبل أشهر النجوم قدموا أغانيهم وسط دعم وتشجيع الجميع، وكان على رأس هؤلاء فرقة “BTS ” الكورية التي قدمت عروضها […]

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