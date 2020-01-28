2020/01/28 | 14:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائمة بأسماء الموظفين المعينين بموجب كتب مكتب رئيس الوزراء، تم تنسيب نقلهم الى الوحدات المؤشرة ازاء كل منهم (الوجبة الثانية).يتم التحاقهم الى الوحدات المؤشرة أزائهم اعتباراً من 2/1 سيتم باصدار الاوامر بالتتابع .رابط الاسماء https://mod.mil.iq/upload/upfile/ar/635.pdf

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الدفاع تطلق الوجبة الثانية من الاسماء المعينين بموجب كتب مكتب رئيس الوزراء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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