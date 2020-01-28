خبير استراتيجي: رئيس الجمهورية يرفض اغلب المرشحين لرئاسة الحكومة

2020/01/28 | 14:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أكد الخبير الاستراتيجي، واثق الهاشمي ، انهيار جميع مفاوضات تشكيل الحكومة، مبيناً ان رئيس الجمهورية برهم صالح رفض اغلب المرشحين.وقال الهاشمي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء ، “لا يوجد اي مرشح لرئاسة الوزراء في الوقت الراهن بعد رفض رئيس الجمهورية برهم صالح بعضهم وانسحاب اخرين بسبب شروط الكتل السياسية”.وأضاف […]

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