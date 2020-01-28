متظاهرو النجف يكررون سيناريو الناصرية.. مهلة خمسة أيام للقوى السياسية

2020/01/28 | 14:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريربعد انتهاء "مهلة الناصرية"، التي انطلقت من محافظة ذي قار، في 20 كانون الثاني/يناير، وأيدتها المحافظات الأخرى، أطلق المحتجون في محافظة النجف وسط البلاد، مهلة جديدة لرئيس الجمهورية، ومجلس النواب العراقي، تبدأ من يوم الثلاثاء 28 كانون الثاني/يناير، وتنتهي السبت المقبل لتنفيذ مطالب المحتجين.

متظاهرو النجف لوحوا بخطوات تصعيدية جديدة إذا لم ينفذ رئيس الجمهورية والبرلمان مطالب المتظاهرين

ولوح المحتجون في بيان صادر عن ساحة اعتصام محافظة النجف، واطلع عليه "ألترا عراق"، بـ"خطوات تصعيدية جديدة، إذا لم ينفذ رئيس الجمهورية برهم صالح، والبرلمان العراقي مطالب المتظاهرين".

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ساحات الاحتجاج تنتظر نهاية "مهلة الناصرية"

وبشأن المطالب التي حددها المحتجون، في البيان، هي "اختيار رئيس وزراء غير جدلي، حسم قانون الانتخابات الجديد والمصادقة عليه، تحديد موعد للانتخابات المبكرة على ألا يتعدى ستة أشهر".

وهدد البيان بـ"خطوات تصعيدية، منها غلق الطرق الخارجية للمحافظة، وغلق جميع الدوائر غير الخدمية، ومنع أعضاء مجلس النواب من دخول المحافظة".

وفي الأثناء، شهدت محافظة النجف اليوم الثلاثاء 28 كانون الثاني/يناير، تظاهرات طلابية حاشدة، مندّدة بالقمع الذي يتعرض له المتظاهرون ورفعوا لافتات عن تسويف السلطات والمماطلة في تلبية مطالب المحتجين.

وتتزامن المهلة التي حددها النجفيون، مع خطة التصعيد الجديدة التي أعلن عنها الناشط البارز في احتجاجات الناصرية، علاء الركابي، والتي تتمثل بمسيرة موحدة من أقصى نقطة من البلاد جنوبًا، البصرة، نحو المنطقة الخضراء في بغداد، موضحًا أن "المسيرة ستنطلق يوم الجمعة المقبل 31 كانون الثاني/يناير، وستكون مليونية بمشاركة جميع المحافظات".

متظاهر نجفي لـ"ألترا عراق": المهلة التي أعلنها المحتجون في النجف لا تتقاطع مع المسيرة الموحدة التي أعلن عنها في الناصرية

ويقول المتظاهر في محافظة النجف، علي الربيعي لـ"ألترا عراق"، إن "المهلة التي أعلنها المحتجون في النجف لا تتقاطع مع المسيرة الموحدة التي أعلن عنها الركابي"، مؤكدًا أن "هناك اتصالات متبادلة بين جميع المحتجين في المحافظات للاتفاق بشأن ما أعلن عنه الناشط علاء الركابي".

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الناصرية ترد على القمع بخطة تصعيد جديدة

وفي وقت تواصل فيه القوى السياسية تأرجحها وعدم إعطاء الأذن الصاغية لمطالب المتظاهرين منذ نحو أربعة شهور، دعا الربيعي جميع المتظاهرين في المحافظات المحتجة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر، إلى "الوقوف ومؤازرة المهلة التي منحتها النجف للسلطات من أجل الاستجابة لمطالبنا الحقة".

وبالتزامن مع ذلك، أغلق محتجون في مدن عدة، جنوب البلاد، العديد من الطرق والجسور، في حين استمر الإضراب العام في مدينة الناصرية، والديوانية والمثنى.

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