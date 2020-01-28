مصادر أميركية للعربية: خطة السلام تتضمن حل الدولتين

2020/01/28 | 14:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]قبيل ساعات قليلة من إعلانها، حصلت مراسلة "العربية" و"الحدث" على معلومات حصرية من مصدر مقرب من فريق السلام المطلع على خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للسلام المرتقب إعلانها، اليوم الثلاثاء، والتي عُرفت إعلامياً بـ"صفقة القرن" وأحاطتها السرية التامة على مدى 3 سنوات.

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