2020/01/28 | 14:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الجوازات والسفر والاقامة في البصرة، اليوم الثلاثاء، عن انجاز اكثر من 6822 جوازا خلال شهر واحد فقط في المحافظة.وقال مدير جوازات البصرة العميد امجد حسن في تصريح لوكالة /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن”الاحصائية المنجزة للجوازات بلغت 6822 جواز سفر مقسمة على 2557 منها في المكتب الاول و 3228 في المكتب الثاني بينما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جوازات البصرة: انجزنا اكثر من 6822 جوازا خلال شهر واحد فقط وكالة صدى الاعلام للانباء.

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