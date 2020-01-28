2020/01/28 | 14:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول الكثير من الأميركيين إنهم مستعدون لانتخاب امرأة رئيسة عليهم، لكنهم ليسوا متأكدين من أن جميع الأميركيين يشاركونهم الرأي.وفي حين يزعم معظم الأميركيين أنهم مستعدون لرئاسة امرأة للبلاد، يرى عدد أقل بكثير منهم أن الناس سيتقبلون هذا الاحتمال.ووجد استطلاع للرأي أجرته مجموعة “لين إن” للدفاع عن المرأة في سبتمبر/أيلول 2019، أنه في حين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل الأميركيون مستعدون لانتخاب امرأة رئيسة للبلاد؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل الأميركيون مستعدون لانتخاب امرأة رئيسة للبلاد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).