مصدر في الحشد الشعبي يكشف لـ”العهد نيوز” حقيقة انسحابه من اطراف نينوى

2020/01/28 | 14:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصدر في عمليات الحشد الشعبي المتمركزة بمحافظة نينوى انسحاب عناصر الحشد من اطراف المحافظة .وقال المصدر لـ”العهد نيوز” اليوم الثلاثاء، ان “قيادة الحشد تنفي ما تداولته بعض وسائل الاعلام بانسحاب الحشد من محافظة نينوى مبينا بانه “تم وصول قوة اضافية من الحشد الى قواطع المحافظة”.

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