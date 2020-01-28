“ناسا” تكشف احتمال اصطدام كويكب ضخم بالأرض ويمحو الحياة

2020/01/28 | 14:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة “ناسا” عن مدى احتمالية اصطدام كويكب بالأرض على نحو يتسبب في محو الحياة عليها، على غرار الكويكب الذي يعتقد أنه تسبب في انقراض الديناصورات منذ 66 مليون سنة.ووفق موقع “إنترستينغ إنجنيرينغ”، فإن الوكالة كشفت أن هناك احتمالية بنسبة 0.000001 % أن يصطدم كويكب ضخم بالأرض سنوياً.جدير بالذكر أن الوكالة تجري أبحاثاً […]

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