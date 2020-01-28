2020/01/28 | 14:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبة الطب في النجف: نحن نتعامل مع وباء أشد فتكاً من فايروس كورونا .. انه الفساد الحكومي (صورة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ساحات التحرير الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/28 | 14:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ساحات التحرير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلبة الطب في النجف: نحن نتعامل مع وباء أشد فتكاً من فايروس كورونا .. انه الفساد الحكومي (صورة)) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طلبة الطب في النجف: نحن نتعامل مع وباء أشد فتكاً من فايروس كورونا .. انه الفساد الحكومي (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).