2020/01/28 | 14:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… وقعت اصابات بين صفوف المحتجين يوم الثلاثاء عندما فتح الامن النيران صوبهم في محافظة واسط.وقال مصدر أمني للـ(المستقلة) ان عددا من المحتجين اصيبوا بجروح نتيجة لاطلاق الرصاص من قبل القوات الأمنية في شارع الهورة وسط محافظة واسط .وعلى صعيد متصل افاد المرصد العراقي للحريات الصحفية بمقتل الاكاديمي محمد حسين علوان أستاذ الإعلام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق : اصابات بصفوف المتظاهرين بمواجهات مع الامن واغتيال استاذ جامعي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق : اصابات بصفوف المتظاهرين بمواجهات مع الامن واغتيال استاذ جامعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).