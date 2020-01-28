جازبروم تتوقع استقرار صادراتها على المدى المتوسط

2020/01/28 | 15:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت جازبروم الروسية إنها تتوقع أن تظل صادراتها من الغاز الطبيعي مستقرة على المدى المتوسط، وذلك استنادا إلى كونه أقل تلويثا من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى.

وقالت إلينا بورميستروفا مدير عام وحدة التصدير بجازبروم خلال المؤتمر الأوروبي للغاز في فيينا يوم الثلاثاء ”نأمل أن نحافظ نوعا ما على نفس المستوى من تسليمات الغاز على المدى المتوسط كما كنا في العامين المنقضيين“.

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