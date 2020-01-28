البورصة ترتفع في منتصف الاسبوع

2020/01/28 | 15:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ارتفع مؤشر البورصة، الثلاثاء، بنسبة 0.65%.

وتم خلال الجلسة تداول 464,2 مليون سهم بقيمة 508,2 مليون دينار.

12 سهماً رفعت أداء المؤشر تقدمها أسهم الاهلية للتأمين بـ19.57% وأسهم المصرف المتحد بـ10.00%.

بالمقابل انخفضت، عشرة أسهم في جلسة اليوم تقدمها أسهم صناعات الاثاث المنزلي بـ6.67% وأسهم بغداد العراق للنقل العام بـ5.56%.

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