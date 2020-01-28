إيران.. تحّطم طائرة من دون طيار تابعة للحرس الثوري(شاهد)

2020/01/28 | 15:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أفادت وسائل إعلام إيرانية بهبوط اضطراري لطائرة مسيرة، اليوم الثلاثاء، تابعة للقوات الجوية في الحرس الثوري، في منطقة ملاثاني بمحافظة خوزستان في جنوب غربي إيران.وقالت وكالة أنباء التلفزيون الإيراني: إن هبوطا اضطراريا نفذته طائرة مسيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني في أطراف مدينة ملاثاني بمحافظة خوزستان في جنوب غربي إيران.إلى ذلك […]

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