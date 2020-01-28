مقتل منتسب وإصابة ضابط بمداهمة للقبض على أحد المطلوبين شرقي بغداد

2020/01/28 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الثلاثاء (28 كانون الثاني 2020) مقتل منتسب وإصابة ضابط من منتسبيها خلال مداهمة للقبض على أحد المطلوبين شرقي العاصمة.

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء (28 كانون الثاني 2020)، باغتيال الدكتور محمد حسين علوان أستاذ كلية التربية بجامعة المستنصرية شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الدكتور محمد حسين علوان، استاذ كلية التر

بغداد اليوم-ذي قار

دعت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الثلاثاء (28 كانون الثاني 2020) المتظاهرين إلى الالتزام بساحات التظاهر.

وذكرت القيادة، في بيان، وجهته الى المتظاهرين: "ندعوكم الى تسهيل امور المواطنين من خلال التزامكم بساحات التظاهر،

بغداد اليوم- بغداد

هاجم تنظيم داعش، الثلاثاء (28 كانون الثاني 2020)، صيادي أسماء في قضاءي الدور، بمحافظة صلاح الدين.

وأعلنت خلية الاعلام الأمني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "استشهاد مدني وإصابة أخر، بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داع

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