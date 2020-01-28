سيارة لادا تضيف تكنولوجيا عمرها 80 سنة الى نيفا المحدثة لعام 2020

2020/01/28 | 15:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد لا تكون سيارة شهيرة في دول الخليج، ولكن من يحب القيادة على الطرقات الوعرة يعلم قيمة سيارة لادا نيفا الروسية التي طرحت في الأسواق لأول مرة عام 1977.فما جديدها بعد 43 عام؟ وتطورت على مر الأعوام من دون الحصول على تغييرات جذرية في تصميمها العام، فما جديدها لعام 2020؟ شبه لا شيء.حصلت […]

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