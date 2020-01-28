رئيس مجلس القضاء يبحث مع السفير الأميركي نتائج التحقيق بالهجوم على السفارة الأميركية

2020/01/28 | 15:08 - المصدر: قناة التغيير

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بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، مع السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، الآليات المتبعة للحد من الهجمات على السفارة الأميركية.

وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن القاضي فائق زيدان بحث مع السفير الاميركي موضوع نتائج التحقيق بخصوص الهجوم المتكرر على السفارة الاميركية في بغداد.

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