استشهاد منتسب أثناء تنفيذ أمر قبض بحق مطلوب شرق العاصمة

2020/01/28 | 15:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الثلاثاء، “استشهاد منتسب” لديها وإصابة ضابط ومنتسب جراء اشتباك مسلح اندلع أثناء تنفيذ أمر قبض بحق مطلوبين بقضايا خطف وقتل شرق العاصمة، مشيرةً إلى قتل المتهم أثناء الاشتباك.وقالت المديرية في بيان لها اطلعت عليه “العهد نيوز”: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى مديرية مكافحة اجرام بغداد منسوبها الشهيد البطل […]

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