"صمت عربي مريب حيال صفقة القرن"

2020/01/28 | 15:13 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في الصحف اليوم: الإعلان عن "صفقة القرن"، هل ستحقق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ وهل سيقبلها الجانب الفلسطيني؟ وما سر صمت العرب عن الخطة؟ في الصحف كذلك التطورات في العراق واستياء العدالة الأمريكية من الأمير أندرو لعدم تعاونه معها بخصوص ملف جيفري إبستين.

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