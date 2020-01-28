عضو بحركة حماس: نقول للمجرم ترامب لن تمر صفقة العار

2020/01/28 | 15:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو المكتب الساسي لحركة حماس خليل الحية: المشهد الوحدوي هو أول مسمار في نعش صفقة العار.وقال الحية اليوم الثلاثاء في مهرجان خطابي للقوى الوطنية والإسلامية رفضا لصفقة ترامب، إن شعبنا موحد عند الملمّات وفي وجه الاحتلال كبندقية واحدة وثورة واحدة.واضاف: نقول للمجرم ترامب لن تمر “صفقة العار”.وأكد خليل الحية أن الوقفات […]

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