البرزنجي يؤكد لوفد منتخب الأشبال: أنتم السفراء الدائمون وأمل العراق

2020/01/28 | 15:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد السفير العراقي في قطر عمر البرزنجي، اليوم الثلاثاء، لوفد منتخب الاشبال انهم امل العراق وسفرائه الدائمون.

وعبر البرزنجي، خلال استقبل وفد منتخب الاشبال في مكتبه الخاص، متمثلًا برئيس الوفد شيرزاد كريم، والجهازين الفني والاداري، فضلا عن اللاعبين، والذي قد دخل في معسكر تدريبي بالدوحة يستمر لغاية الثاني من شهر شباط المقبل، عن سعادته الكبيرة بتواجد منتخب اشبال العراق لكرة القدم في الدوحة.

واكد دعمه المستمر للمنتخبات العراقية الزائرة الى قطر.عاداً هذا "جزءا من الواجب الوطني الذي يحتم علينا تقديم التسهيلات كافة لأبناء الوطن"، مبيناً ان "الرياضية هي من توحد العراقيين".

واضاف السفير "أنتم السفراء الدائمون للعراق وأنتم أمل العراق، ويكفيكم فخرا ان النشيد الوطني يعزف لكم"، مؤكدا "أثق ثقة تامة بأن تكونوا النواة الحقيقية لمستقبل العراق، وبالتالي يجب ان تحافظوا على انفسكم والابتعاد عن مواقع السوشل ميديا، والتقليل من اللعب بالموبايل الذي يبعدك كثيرا عن الامور الإيجابية".

وتابع "ننتظر منكم عطاءً متميزا، ونحن على ثقة بعطائكم وغيرتكم وما تحملوه من مواهب تجعلنا نراهن عليكم".

وزاد البرزنجي "خلال تواجدكم ستكون هناك دعوة لمأدبة طعام لجميع اعضاء الوفد، وهذه هي سفارتكم ونحن في خدمتكم".

وقدم كريم درعا مهداة من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم الى السفير عمر البرزنجي.

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